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Стала известна дата пресс-конференции генсека ОБСЕ в Краматорске
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Стала известна дата пресс-конференции генсека ОБСЕ в Краматорске 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом, как пишет РИА Новости, сообщается в пресс-релизе организации.
Как уточнили в организации, Гремингер обсудит деятельность ОБСЕ на Украине. Журналисты приглашаются к участию в конференции, которая начнется в 15.15 по местному времени (совпадает с мск).
На полях Ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности в Вене 26 июня прошла встреча Гремингера и замглавы МИД РФ Александр Грушко. Они обсудили тему участия организации в урегулировании конфликтов, подчеркнули роль ОБСЕ как площадки для равноправного и взаимоуважительного диалога по актуальным проблемам европейской безопасности, а также особо отметили важность развития ее потенциала в борьбе с транснациональными угрозами.
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