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Косачев: Россия не представляет угрозу для США
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Косачев: Россия не представляет угрозу для США 

Российская Газета 2 часа назад
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил на встрече с экспертами США по разоружению, что российские парламентарии готовы к диалогу с американскими коллегами, но навязываться не будут.
"Мы неоднократно обозначали нашу готовность к возобновлению диалога, но пока нет ответа. Бесконечно навязывать себя в качестве собеседника мы не собираемся, мы себя уважаем", — отметил Косачев (цитата по РИА Новости).
По мнению Косачева, Россия и США вряд ли будут друзьями на международной арене, но Москва точно не представляет угрозу для Вашингтона, хотя и не поддерживает однополярную модель мира, за которую выступают Штаты.
"Наверное, в международной политике термин «друзья», в принципе, не очень употребим к любой модели отношений. Я готов согласиться с тем, что о дружбе США и России, действительно, говорить не приходится", — сказал парламентарий, вспоминая недавние слова постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что Россия никогда не станет другом США.
Происходящее противостояние между странами сенатор назвал соперничеством двух великих держав за влияние в различных регионах и третьих странах.
Косачев напомнил, что Россия выступает за равноправный диалог между странами и отказ от вмешательства во внутренние дела друг друга.
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