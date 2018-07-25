Косачев: Россия не представляет угрозу для США

"Мы неоднократно обозначали нашу готовность к возобновлению диалога, но пока нет ответа. Бесконечно навязывать себя в качестве собеседника мы не собираемся, мы себя уважаем", — отметил Косачев (цитата по РИА Новости ).

По мнению Косачева, Россия и США вряд ли будут друзьями на международной арене, но Москва точно не представляет угрозу для Вашингтона, хотя и не поддерживает однополярную модель мира, за которую выступают Штаты.

"Наверное, в международной политике термин «друзья», в принципе, не очень употребим к любой модели отношений. Я готов согласиться с тем, что о дружбе США и России, действительно, говорить не приходится", — сказал парламентарий, вспоминая недавние слова постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что Россия никогда не станет другом США.

Происходящее противостояние между странами сенатор назвал соперничеством двух великих держав за влияние в различных регионах и третьих странах.

Косачев напомнил, что Россия выступает за равноправный диалог между странами и отказ от вмешательства во внутренние дела друг друга.