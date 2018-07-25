Кому угрожает российский «Кинжал» над Каспием?

Демонстрация Россией новых гиперзвуковых ракет «Кинжал», которые на истребителях-перехватчиках МиГ-31 ведут дежурство над акваторией Каспийского моря, по мнению белорусского военного эксперта, директора Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсения Сивицкого,

Как известно, Минобороны России опубликовало видео учебных пусков новейших гиперзвуковых ракет «Кинжал» с истребителей МиГ-31. На двухминутном видеоролике показано, как истребитель-перехватчик МиГ-31, оснащенный «Кинжалом», взлетает с военного аэродрома и затем производит пуск ракеты.

«Эта демонстрация ракетных комплексов является элементом уже ставшей традиционной для поведения России на международной арене стратегии эскалационного доминирования в отношениях с Западом, направленной на стратегическое устрашение», — выразил свое мнение Cивицкий.

По словам эксперта, решение о демонстрации ракет преследует несколько целей. С одной стороны, Минобороны РФ опубликовало данные ролики всего через несколько дней после саммита Трампа и Путина, что во многом явилось ответом на дискуссии в США о необходимости еще большей изоляции и введения новых санкций против России.

С другой стороны, Москва как бы обозначает контуры возможной конструктивной повестки дня в отношениях с Вашингтоном, прежде всего контроля над вооружением, но делает это с позиции силы. С этой точки зрения показ новых российских систем вооружений, в том числе, в ядерном оснащении, призван втянуть США в диалог по данному вопросу, предполагает Сивицкий.

«Не зря Владимир Путин заявил о необходимости переговоров о судьбе Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений — СНВ-3, срок действия которого истекает в 2021 году. То есть таким образом Москва приглашает Вашингтон к возобновлению диалога по вопросам стратегической стабильности.

Ну а чтобы это предложение было воспринято всерьез — прибегает к подобной демонстрации силы.. Не удивлюсь, если это будет одним из ключевых вопросов новой встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, подготовка к которой уже началась», — отмечает эксперт.

На Западе, предвидит Сивицкий, такой сигнал воспримут, скорей всего, именно как стратегическое запугивание, а не как приглашение к диалогу. И в конечном счете это может привести к появлению там, прежде всего, у США, дополнительных аргументов в пользу симметричного ответа, а значит новой гонке вооружений между Россией и западным миром.