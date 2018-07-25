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Волкер: Путин и Трамп не пытались ограничить суверенитет Украины
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Волкер: Путин и Трамп не пытались ограничить суверенитет Украины 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Свой комментарий он сделал в ходе интервью каналу «112».
«Было много спекуляций и тревог относительно вопросов, которые там обсуждались, но попыток ограничить свободу, суверенитет или территориальную целостность Украины не было», — подчеркнул Волкер.
По его словам, США до сих пор не признают переход Крыма в Россию.
Он также заявил, что в ближайшее время не планирует встречаться с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, однако «всегда открыт для встречи с ним».
«Думаю, что Джон Болтон, секретарь по нацбезопасности, будет привлечен к этому. И сейчас, возможно, Россия захочет осуществить больший прогресс, чем это было раньше», — отметил Волкер.
Ранее он заявил, что Украине следует продолжить действие закона об особом статусе Донбасса.
По мнению Волкера это не повредит стране, в противном же случае Украина окажется виновной в срыве Минских соглашений.
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