Волкер: Путин и Трамп не пытались ограничить суверенитет Украины

Свой комментарий он сделал в ходе интервью каналу «112».

«Было много спекуляций и тревог относительно вопросов, которые там обсуждались, но попыток ограничить свободу, суверенитет или территориальную целостность Украины не было», — подчеркнул Волкер.

Россию. По его словам, США до сих пор не признают переход Крыма

Он также заявил, что в ближайшее время не планирует встречаться с помощником президента РФ Владиславом Сурковым , однако «всегда открыт для встречи с ним».

«Думаю, что Джон Болтон , секретарь по нацбезопасности, будет привлечен к этому. И сейчас, возможно, Россия захочет осуществить больший прогресс, чем это было раньше», — отметил Волкер.

Ранее он заявил, что Украине следует продолжить действие закона об особом статусе Донбасса.

По мнению Волкера это не повредит стране, в противном же случае Украина окажется виновной в срыве Минских соглашений.