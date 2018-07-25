Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсуждали возможность проведения референдума в Донбассе. Об этом помощник президента Юрий Ушаков рассказал "Известиям".
Он отметил, что пока Вашингтон не отреагировал на предложение российского лидера.
Также, по словам чиновника, во время встречи главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео была затронута тема российской дипломатической собственности на территории Соединенных Штатов. Ушаков не привел подробностей этого разговора.
Ранее СМИ сообщили о возможном наличии у спецслужб США секретной информации с закрытых переговоров Трампа и Путина.