Ещё
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: "вестники смерти" дурят народ
Пока вы спали: "вестники смерти" дурят народ

Ушаков рассказал о новых деталях разговора Путина и Трампа 

Газета.Ru 1 час назад
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсуждали возможность проведения референдума в Донбассе. Об этом помощник президента Юрий Ушаков рассказал "Известиям".
Он отметил, что пока Вашингтон не отреагировал на предложение российского лидера.
>> «Самое важное забывается из-за ненависти к Трампу и Путину»
Также, по словам чиновника, во время встречи главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео была затронута тема российской дипломатической собственности на территории Соединенных Штатов. Ушаков не привел подробностей этого разговора.
Ранее СМИ сообщили о возможном наличии у спецслужб США секретной информации с закрытых переговоров Трампа и Путина.
Газета.Ru: последние новости
Путин поручил правительству проработать вопрос о мосте на Сахалин Названы дата и место прощания с Вениамином Яковлевым Глава разведки США узнал о визите Путина от журналиста на сцене
Комментарии36
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убийство телеведущего поразило страну36
США нанесут удар по госдолгу России112
Американцы увидели «бессмертного русского» и пришли в ужас56
Россиян замучили мнимыми похоронами11
Авиакомпании расстроили россиян51
Видео
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
Россиян замучили мнимыми похоронами
Общество
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
00:29
Шарапову возмутили дороги Крыма
Шоу-бизнес
01:01
Раскрыта правда о «Посейдоне»
Оружие Армия
00:33
Убийство телеведущего поразило страну
Происшествия
01:13
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение