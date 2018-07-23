Рабинович: Мир не крутится вокруг Украины

По итогам первых двусторонних переговоров с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин сообщил о наличии новых идей о преодолении внутриукраинского кризиса, пока достигнута договорённость об их проработке на экспертном уровне.

19 июля агентство Bloomberg , ссылаясь на двух участников совещания президента РФ с российскими послами и постоянными представителями, которое проходило в Москве , сообщило, что Москва предложила Вашингтону провести в ДНР и ЛНР референдум о статусе регионов под эгидой международных организаций. Однако, как отмечается, лидеры договорились не поднимать эту тему на пресс-конференции в Хельсинки , чтобы Трамп смог обдумать такой вариант.

Вадим Рабинович. «Когда судьбу Украины обсуждают два иностранных президента — это плохо. Трамп будет отстаивать интересы американского народа, Путин — русского. Почему они должны думать о нас, этого я не понимаю. У нас в голове застряла какая-то мысль, что весь мир напряжённо следит за Украиной. Поверьте мне, что это далеко не так. Все выглядит иначе. В Европе не думают об Украине — они там думают только о себе. Например, ЕС ввел тарифные квоты в отношении 11 видов украинской металлопродукции. Для нас это трагическое событие. Мёд — пожалуйста, лес — пожалуйста, но не металлопродукцию», — заявил депутат Верховной Рады

В рамках проведения расследования по металлургической продукции независимо от страны происхождения, инициированного после введения американскими властями пошлин на импортные сталь и алюминий, Еврокомиссия ввела с 19 июля тарифные квоты на импорт 23 видов этой категории товаров сроком на 200 дней. 11 видов продукции украинских производителей сразу подпали под действие ограничительных мер, в дальнейшем в этот список войдут ещё 17 видов.

Министерство экономического развития Украины намерено добиваться вывода Украины из-под действия заградительных мер, ссылаясь на статус развивающегося государства, а также долю украинской продукции менее 3% от общего импорта товара в Европейский союз.

«Вдумайтесь. У нас какая-то истерия. Мы всё время полагаемся на кого-то. Путин нам поможет или не поможет. С Трампом та же самая история. Футболист Вида сказал что-то, и уже вся Украина стоит на ушах, все говорят, что надо его взять в свою сборную и так далее, не обращая внимания на то, что он уже два раза извинился… Сейчас Усик победил, молодец, но его уже в президенты выдвигают. Правительство же предложило дать ему Героя Украины. Я не против Усика, я только за него. Но, мне кажется, что не меньше герои и те, кто спасает нашу страну, те, кто хоть как-то работают в наших условиях. И знаете, ещё не забудьте выдвинуть на Героя Украины капитана баржи с арбузами, который, скорее всего, скоро придёт в наши порты. И спасибо нашему правительству за такой XXI век», — сказал Рабинович.