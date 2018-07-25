Российский губернатор взял в советники КВНщиков

«Я надеюсь, что те молодые люди, которые будут строить в Кирове Дом КВН, проводить серьезные, интересные и полезные мероприятия с молодежью, предложат и новые форматы поддержки молодёжных инициатив и помогут в их реализации», — сказал Васильев.

По словам главы региона, КВН — это не просто игра, а огромное сообщество людей, которые за 57 лет существования клуба многого добились в искусстве, науке и политике.

Дом КВН открылся в Кирове в начале июля.