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Российский губернатор взял в советники КВНщиков
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Российский губернатор взял в советники КВНщиков 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @gubernator_vasiliev
Губернатор Кировской области Игорь Васильев вручил удостоверения советников членам команды КВН «Вятка» Дмитрию Бушуеву и Никите Трунову. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в среду, 25 июля.
«Я надеюсь, что те молодые люди, которые будут строить в Кирове Дом КВН, проводить серьезные, интересные и полезные мероприятия с молодежью, предложат и новые форматы поддержки молодёжных инициатив и помогут в их реализации», — сказал Васильев.
По словам главы региона, КВН — это не просто игра, а огромное сообщество людей, которые за 57 лет существования клуба многого добились в искусстве, науке и политике.
Дом КВН открылся в Кирове в начале июля.
В июле 2016 года Игорь Васильев был назначен врио главы Кировской области, он сменил на этом посту Никиту Белых, которого обвинили во взяточничестве. В сентябре 2017-го Васильев победил на досрочных выборах.
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