Госдеп увидел позитив во взаимодействии с Россией по борьбе с терроризмом 

Глава Госдепартамента Соединенных Штатов Хезер Науэрт прокомментировала обсуждение главами МИД России и США вопроса взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом, выразив мнение, что сотрудничество в этой сфере с Москвой было бы позитивным моментом двусторонних отношений.
Она отказалась приводить детали разговора госсекретаря Майкла Помпео и главы МИД России Сергея Лаврова, отметив, что США «неоднократно проводили переговоры с другими странами по вопросу взаимодействия в рамках контртеррористической деятельности» и «терроризм не является чем-то совершенно уникальным для Соединенных Штатов, с этим сталкиваются и другие страны», передает ТАСС.
«Если мы сможем найти небольшие сферы, в которых мы бы могли сотрудничать вместе с российским правительством, а также некоторые элементы в определенных вопросах, то это, безусловно, было бы хорошо», — отметила Науэрт, добавив, что тема взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом относится к списку вопросов, которые обсуждали президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин в Хельсинки.