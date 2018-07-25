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Госдеп увидел позитив во взаимодействии с Россией по борьбе с терроризмом
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Госдеп увидел позитив во взаимодействии с Россией по борьбе с терроризмом 

Деловая газета «Взгляд» 25 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Глава Госдепартамента Соединенных Штатов Хезер Науэрт прокомментировала обсуждение главами МИД России и США вопроса взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом, выразив мнение, что сотрудничество в этой сфере с Москвой было бы позитивным моментом двусторонних отношений.
Она отказалась приводить детали разговора госсекретаря Майкла Помпео и главы МИД России Сергея Лаврова, отметив, что США «неоднократно проводили переговоры с другими странами по вопросу взаимодействия в рамках контртеррористической деятельности» и «терроризм не является чем-то совершенно уникальным для Соединенных Штатов, с этим сталкиваются и другие страны», передает ТАСС.
«Если мы сможем найти небольшие сферы, в которых мы бы могли сотрудничать вместе с российским правительством, а также некоторые элементы в определенных вопросах, то это, безусловно, было бы хорошо», — отметила Науэрт, добавив, что тема взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом относится к списку вопросов, которые обсуждали президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин в Хельсинки.
Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Москва и Вашингтон по итогам саммита в Хельсинки наладят сотрудничество в борьбе с терроризмом. При этом Госдеп посоветовал России перестать обвинять США в создании ИГ.
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