Госдума приняла закон о страховании жилья от ЧС

Госдума приняла закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении инициированный правительством РФ закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций (ЧС). Страхование жилья будет полностью добровольным, у государства остается ответственность за компенсацию ущерба от ЧС всем гражданам.

Из закона исключена норма, согласно которой граждане, не застраховавшие жилье, смогут получить от государства новое взамен утраченного — не в собственность, а на условиях социального найма. Она была самой спорной в документе, и именно из-за нее обсуждение поправок ко второму чтению документа затянулось более чем на три года — в первом чтении проект закона был принят в феврале 2015 года. Теперь, в соответствии с принятым законом, граждане, не застраховавшие жилье, смогут получать взамен утраченного жилье от государства в собственность.

Региональные программы

Алексей Моисеев. Закон предусматривает возможность включить плату за страховку в квитанцию за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Регионы будут вправе создавать свои программы организации компенсации ущерба жилью, пострадавшему в результате ЧС, с использованием механизма добровольного страхования, говорится в документе. "Довольно много свободы дается субъектам в разработке программ — (размер компенсации владельцам застрахованного и незастрахованного жилья — прим. ТАСС ) зависит от программы, которую субъекты разработают", — говорил ранее ТАСС замглавы Минфина

Региональная программа может предусматривать страхование жилья в пользу собственников наряду с оказанием помощи из бюджета гражданам. Страховать жилье смогут также граждане, проживающие в нем на условиях соцнайма.

Минимальную страховую сумму по риску утраты жилья в результате ЧС будет определять правительство (ранее обсуждалось, что она составит около 300 тыс. рублей, в законопроекте конкретная сумма не зафиксирована). При этом регионы смогут самостоятельно определять страховую сумму по этому риску, исходя из минимальной страховой суммы.

В соответствии с законом, Банк России будет вправе устанавливать тарифы по минимальному объему обязательств страховщика по риску ЧС.

Гражданин, застраховавший жилье, сможет претендовать на компенсацию как от страховщика, так и из бюджета региона, в зависимости от их долей участия в региональной программе. В случае утраты жилья застраховавший его гражданин сможет получить либо страховую выплату, либо жилье от региона, при условии уступки страховой выплаты в пользу региона. В KPI (ключевые показатели эффективности) субъектов будет включаться разработка региональных программ страхования.

Риски по жилью от ЧС по договорам, заключенным в рамках программы, страховщики будут перестраховывать в Российской национальной перестраховочной компании: по риску утраты жилья — на 95%, по риску повреждения жилья в результате ЧС — на 60%.

Единая система

Также закон предусматривает создание единой автоматизированной информационной системы договоров страхования жилых помещений.

Оператором системы, обеспечивающим ее создание и эксплуатацию, будет саморегулируемая организация страхового рынка — это Всероссийский союз страховщиков (ВСС), следует из документа. ВСС также должен будет организовать информационное взаимодействие страховщиков с федеральными и региональными властями. Согласие субъекта персональных данных на их обработку оператором системы не требуется.

Закон вступит в силу через год после официального опубликования.