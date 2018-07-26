Помпео рассказал, для чего США сохраняют в секрете содержание переговоров Путина и Трампа

По его словам, данное решение было принято для того, чтобы иметь возможность в будущем вернуться к этим переговорам и достичь прогресса.

«Это очень важное решение по поводу того, насколько можно быть открытыми по поводу приватных переговоров. Ведь у вас могут быть ожидания, что будут другие переговоры тет-а-тет… Вы думаете, что сможете это сделать снова, поскольку хотите достичь реального прогресса в будущем», — цитирует его РИА Новости

Ранее Помпео заявил, что Трамп и Путин на встрече в Хельсинки «согласились не соглашаться» относительно их позиций по Украине

RT вёл прямую трансляцию.