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Помпео рассказал, для чего США сохраняют в секрете содержание переговоров Путина и Трампа
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Помпео рассказал, для чего США сохраняют в секрете содержание переговоров Путина и Трампа 

RT на русском 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Госсекретарь США Майк Помпео в ходе слушаний в комитете по иностранным делам сената рассказал, для чего американская сторона не раскрывает подробностей переговоров президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Хельсинки 16 июля.
По его словам, данное решение было принято для того, чтобы иметь возможность в будущем вернуться к этим переговорам и достичь прогресса.
«Это очень важное решение по поводу того, насколько можно быть открытыми по поводу приватных переговоров. Ведь у вас могут быть ожидания, что будут другие переговоры тет-а-тет… Вы думаете, что сможете это сделать снова, поскольку хотите достичь реального прогресса в будущем», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Помпео заявил, что Трамп и Путин на встрече в Хельсинки «согласились не соглашаться» относительно их позиций по Украине.
RT вёл прямую трансляцию.
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