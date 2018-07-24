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Лавров и Герасимов обсудили с Макроном минские соглашения
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Лавров и Герасимов обсудили с Макроном минские соглашения 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ: ЛАВРОВ И ГЕРАСИМОВ ОБСУДИЛИ С МАКРОНОМ МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ ПО УКРАИНЕ, ПОДТВЕРДИЛИ НАМЕРЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЬ КОНТАКТЫ В «НОРМАНДСКОМ ФОРМАТЕ» — МИД РФ
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