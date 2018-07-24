Трамп опасается «вмешательства России» в новые выборы в США

По его словам, Россия якобы «будет очень стараться, чтобы повлиять на предстоящие выборы».

Он также добавил, что российские власти якобы будут «проталкивать» кандидата от демократической партии.

Трамп подчеркнул, что «российское вмешательство» якобы связано с тем, что он ведет себя «очень жестко» в отношении России.

Ранее СМИ сообщили, что Трампа уговорили отказаться от слов о том, что Россия не вмешивалась в выборы США.