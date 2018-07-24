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Трамп опасается «вмешательства России» в новые выборы в США
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Трамп опасается «вмешательства России» в новые выборы в США 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Andrew Harnik/AP
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что опасается того, что Россия может «вмешаться» в американские президентские выборы 2020 года.
По его словам, Россия якобы «будет очень стараться, чтобы повлиять на предстоящие выборы».
Он также добавил, что российские власти якобы будут «проталкивать» кандидата от демократической партии.
Трамп подчеркнул, что «российское вмешательство» якобы связано с тем, что он ведет себя «очень жестко» в отношении России.
Ранее СМИ сообщили, что Трампа уговорили отказаться от слов о том, что Россия не вмешивалась в выборы США.
Как отмечалось, отказаться от своих слов Трампа убедили ключевые лица администрации президента США.
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