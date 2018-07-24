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Россию обвинили в шпионаже против Германии
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Германия обвинила Россию в шпионаже 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Федеральная служба защиты конституции обвиняет Россию в шпионаже против Германии. По мнению экспертов, слежка, в частности, затрагивает такие сферы, как политика и экономика.
«Россия, Китай и Иран — главные игроки, стоящие за шпионскими активностями в отношении Германии», — говорится в ежегодном докладе ведомства.
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Особый интерес, как говорят эксперты, у России вызывает политика Берлина в НАТО и ЕС, кризис на Украине, конфликт в Сирии. Также отмечается, что Россия пытается влиять на общественное мнение в Германии, используя социальные сети, частные институты и государственные СМИ.
Ранее News.ruписал о том, что член правления российской общественной организации «Право на оружие» Мария Бутина обвиняется в шпионаже в пользу России и преступном сговоре против США. Свою вину она не признаёт. При этом в США её дело обрело новый поворот.
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