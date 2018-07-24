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МИД Китая: правительство США должно призвать свои компании соблюдать принцип одного Китая
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МИД Китая: правительство США должно призвать свои компании соблюдать принцип одного Китая 

ИА Синьхуа 54 минуты назад
Пекин, 24 июля /Синьхуа/ — Американское правительство должно призвать свои авиакомпании соблюдать принцип одного Китая. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на очередной пресс-конференции.
Китайский дипломат сделал такое заявление в ответ на вопрос журналиста о том, что некоторые американские авиакомпании до сих пор не поменяли характер отображения Тайваня в списке направлений своих авиаперевозок.
Принцип одного Китая — это всеобщий консенсус международного сообщества, который служит политической основой для китайско-американских отношений, он не является предметом переговоров, отметил Гэн Шуан, добавив, что американская сторона хорошо об этом знает.
"Мы надеемся, что американское правительство обратится к своим авиакомпаниям с призывом соблюдать принцип одного Китая и как можно скорее изменить на своих сайтах соответствующую информацию", — подчеркнул он. -0-
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