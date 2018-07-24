МИД Китая: правительство США должно призвать свои компании соблюдать принцип одного Китая

Пекин, 24 июля / Синьхуа / — Американское правительство должно призвать свои авиакомпании соблюдать принцип одного Китая . Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на очередной пресс-конференции.

Китайский дипломат сделал такое заявление в ответ на вопрос журналиста о том, что некоторые американские авиакомпании до сих пор не поменяли характер отображения Тайваня в списке направлений своих авиаперевозок.

Принцип одного Китая — это всеобщий консенсус международного сообщества, который служит политической основой для китайско-американских отношений, он не является предметом переговоров, отметил Гэн Шуан, добавив, что американская сторона хорошо об этом знает.

"Мы надеемся, что американское правительство обратится к своим авиакомпаниям с призывом соблюдать принцип одного Китая и как можно скорее изменить на своих сайтах соответствующую информацию", — подчеркнул он. -0-