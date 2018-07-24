Главой комитета ГС РК по межнациональным отношениям станет Юрий Гемпель

"Президиум Государственного Совета Республики Крым поддержал предложение главы высшего законодательного органа Республики Владимира Константинова о кандидатуре Юрия Гемпеля для избрания на должность председателя комитета Государственного Совета Республики Крым по межнациональным отношениям", — говорится в сообщении.

Вопрос об избрании председателя комитета будет рассмотрен на ближайшем заседании парламента.

Ранее стало известно, что президиум ГС поддержал кандидатуру Эдипа Гафарова, который возглавляет комитет по межнациональным отношениям, на должность вице-спикера Крыма.