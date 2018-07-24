Главой комитета ГС РК по межнациональным отношениям станет Юрий Гемпель 

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости Крым. Председатель крымского парламента Владимир Константинов предложил кандидатуру Юрия Гемпеля на должность главы комитета Госсовета РК по межнациональным отношениям. Об этом сообщает пресс-служба ГС РК.
"Президиум Государственного Совета Республики Крым поддержал предложение главы высшего законодательного органа Республики Владимира Константинова о кандидатуре Юрия Гемпеля для избрания на должность председателя комитета Государственного Совета Республики Крым по межнациональным отношениям", — говорится в сообщении.
Вопрос об избрании председателя комитета будет рассмотрен на ближайшем заседании парламента.
Ранее стало известно, что президиум ГС поддержал кандидатуру Эдипа Гафарова, который возглавляет комитет по межнациональным отношениям, на должность вице-спикера Крыма.
Юрий Гемпель родился 19 марта 1957 года в Черкасской области Украины. В 2000 году заочно окончил Московскую Государственную Юридическую академию. В 2000 году стал предпринимателем и главой Республиканского общества немцев Крыма «Видергебурт». Также работал главным редактором газеты «Hoffnung». Пост зампредседателя комитета ГС Крыма по межнациональным отношениям занял в апреле 2016 года.