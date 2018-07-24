Волкер: референдум в Донбассе невозможен 

Референдум в Донбассе невозможен, что уже подтвердила администрация Белого дома. С таким заявлением, как передает
"Интерфакс", выступил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
"Белый дом уже сделал заявление, и он отклонил это предложение", — сказал он в интервью телеканалу «112 Украина» во вторник.
Волкер считает, что без контроля Украины над этими территориями люди живут в опасной ситуации, нет свободы передвижений, много людей выехали — «никакого референдума там не может быть, и он не может быть легитимным».
Напомним, 20 июля агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что президент России Владимир Путин во время последней встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом
предложил
провести референдум в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом Путин, по данным агентства, рассказал на встрече с послами РФ, которая прошла в Москве 19 июля.
Ранее Трамп заявил, что Украина была одной из тем, которая обсуждалась на встрече в Хельсинки 16 июля, но не уточнил подробности.
"Такого рода механизмы обсуждаются на уровне идеи, с тем чтобы в дальнейшем, возможно, реализовать их при содействии всех участников (минского) процесса", заявил тогда же "Интерфаксу"
источник, знакомый с ситуацией. По его словам, главное, чтобы эта инициатива не была некорректно истолкована. «Крымский сценарий» она не предполагает", — подчеркнул собеседник агентства.
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко исключила возможность проведения референдума на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. «Никаких референдумов под дулами автоматов на оккупированных Кремлем землях не будет», — написала она в пятницу в своем
Facebook. Геращенко добавила, что в Минских соглашениях возможность проведения таких референдумов не предусмотрена. По ее словам, украинская сторона уже официально обратилась к США с просьбой предоставить «информацию, о каких таких „новых идеях по Украине“, о которых заявил в своем интервью президент России, шла речь на встрече в Хельсинки, и шла ли вообще».
Ранее в ДНР и ЛНР уже проводились референдумы, по итогам которых было объявлено, что большинство жителей этих самопровозглашенных республик высказались за независимость от Украины. Это произошло 11 мая 2014 года. В ДНР «за» проголосовали 89,7% жителей региона, в ЛНР — 96,2%.
Украина, ЕС и США результаты этих референдумов не признали. Украинские власти назвали плебисцит фарсом. Кремль заявил, что «уважает» результаты волеизъявления народа Донбасса.
В феврале 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ о признании паспортов
ДНР и ЛНР, чем в очередной раз возмутил Киев и При этом год спустя глава МИД РФ Сергей Лавров
признал, что Москва пока не признает ДНР и ЛНР, так как старается выполнять минские договоренности. Кроме того, в МИДе РФ поясняли, что признание паспортов ДНР и ЛНР имеет
временный характер