Волкер: референдум в Донбассе невозможен

Референдум в Донбассе невозможен, что уже подтвердила администрация Белого дома. С таким заявлением, как передает

"Белый дом уже сделал заявление, и он отклонил это предложение", — сказал он в интервью телеканалу «112 Украина» во вторник.

Волкер считает, что без контроля Украины над этими территориями люди живут в опасной ситуации, нет свободы передвижений, много людей выехали — «никакого референдума там не может быть, и он не может быть легитимным».

предложил

провести референдум в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом Путин, по данным агентства, рассказал на встрече с послами РФ , которая прошла в Москве 19 июля.

Ранее Трамп заявил, что Украина была одной из тем, которая обсуждалась на встрече в Хельсинки 16 июля, но не уточнил подробности.

"Такого рода механизмы обсуждаются на уровне идеи, с тем чтобы в дальнейшем, возможно, реализовать их при содействии всех участников (минского) процесса", заявил тогда же "Интерфаксу"

источник, знакомый с ситуацией. По его словам, главное, чтобы эта инициатива не была некорректно истолкована. «Крымский сценарий» она не предполагает", — подчеркнул собеседник агентства.

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко исключила возможность проведения референдума на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. «Никаких референдумов под дулами автоматов на оккупированных Кремлем землях не будет», — написала она в пятницу в своем

Facebook. Геращенко добавила, что в Минских соглашениях возможность проведения таких референдумов не предусмотрена. По ее словам, украинская сторона уже официально обратилась к США с просьбой предоставить «информацию, о каких таких „новых идеях по Украине“, о которых заявил в своем интервью президент России, шла речь на встрече в Хельсинки, и шла ли вообще».

Ранее в ДНР и ЛНР уже проводились референдумы, по итогам которых было объявлено, что большинство жителей этих самопровозглашенных республик высказались за независимость от Украины. Это произошло 11 мая 2014 года. В ДНР «за» проголосовали 89,7% жителей региона, в ЛНР — 96,2%.

Украина, ЕС и США результаты этих референдумов не признали. Украинские власти назвали плебисцит фарсом. Кремль заявил, что «уважает» результаты волеизъявления народа Донбасса.

В феврале 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ о признании паспортов

Сергей Лавров ДНР и ЛНР, чем в очередной раз возмутил Киев и При этом год спустя глава МИД РФ

признал, что Москва пока не признает ДНР и ЛНР, так как старается выполнять минские договоренности. Кроме того, в МИДе РФ поясняли, что признание паспортов ДНР и ЛНР имеет

временный характер