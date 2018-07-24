Волкер: Белый дом решил, что референдум в Донбассе невозможен

Референдум в Донбассе невозможен, что уже подтвердила администрация Белого дома, заявил Волкер

«Белый дом уже сделал заявление, и он отклонил это предложение», — сказал он в интервью телеканалу «112 Украина » во вторник.

Курт Волкер считает, что без контроля Украины над этими территориями люди живут в опасной ситуации, нет свободы передвижений, много людей выехали — «никакого референдума там не может быть, и он не может быть легитимным».

Спецпредставитель США по Украине также заявил, что не контактировал по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе с помощником президента РФ Владиславом Сурковым после переназначения последнего на свою должность.

«У нас нет сейчас запланированной встречи. Я всегда открыт к встрече с ним. Последний раз, когда мы общались, — это был январь. После этого он был вновь назначен на свою должность. Мы обменялись короткими фразами. Я думаю, что Джон Болтон — секретарь по нацбезопасности — будет привлечен к этому. И сейчас, возможно, Россия захочет достичь большего прогресса, чем это было раньше», — сказал Волкер.

Кроме того, Волкер вновь заявил, что США не меняют позицию по Крыму и ситуации на востоке Украины.

«Вы слышали, что нет никаких движений о возможном признании ситуации с Крымом и нет никаких движений по Восточной Украине. Это принципиальный вопрос переговоров», — подчеркнул он.