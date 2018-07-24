Кандидат-самовыдвиженец в мэры Москвы Сергей Собянин зарегистрировал еще 22 доверенных лица. Соответствующее решение приняли члены Мосгоризбиркома во вторник.
Ранее Мосгоризбирком зарегистрировал 130 человек доверенными лицами кандидата Собянина.
"Предлагается принять решение зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность мэра Москвы Сергея Собянина в количестве 22 человек. Документы проверены, все они соответствуют требованиям закона", — сказала член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова.
Члены столичного избиркома единогласно поддержали представленное решение. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.