Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Дегтярев зарегистрировал 13 доверенных лиц

"Рассмотрев заявление кандидата на должность мэра Москвы Дегтярева о назначении доверенных лиц, заявления граждан о согласии быть доверенными лицами, Мосгоризбирком решил зарегистрировать доверенных лиц Дегтярева в количестве 13 человек и выдать зарегистрированным доверенным лицам удостоверения установленного образца", — сказала член комиссии Рима Кузнецова.

Изначально на регистрацию кандидатами в мэры подали документы более 30 человек, однако свыше 20 из них не смогли собрать подписи избирателей и муниципальных депутатов в свою поддержку, другие по собственному желанию сняли свои кандидатуры.