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Совфед готовит список поручений по итогам встречи с Медведевым
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Совфед готовит список поручений по итогам встречи с Медведевым 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Готовится перечень поручений главы правительства РФ Дмитрия Медведева по итогам встречи с руководством Совфеда, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко на заседании палаты во вторник.
На встрече Медведева с Советом палаты 17 июля обсуждалась реализация майских указов президента в регионах. Парламентарии, в частности, обратились к правительству с просьбой активнее привлекать региональные власти к разработке национальных проектов.
"Готовится перечень поручений главы правительства РФ по тем вопросам, которые мы поднимали", — сказала Матвиенко. Она отметила, что парламентарии настроены на дальнейшее конструктивное сотрудничество с кабинетом министров.
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