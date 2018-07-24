Совфед готовит список поручений по итогам встречи с Медведевым

На встрече Медведева с Советом палаты 17 июля обсуждалась реализация майских указов президента в регионах. Парламентарии, в частности, обратились к правительству с просьбой активнее привлекать региональные власти к разработке национальных проектов.

"Готовится перечень поручений главы правительства РФ по тем вопросам, которые мы поднимали", — сказала Матвиенко. Она отметила, что парламентарии настроены на дальнейшее конструктивное сотрудничество с кабинетом министров.