Лавров и Герасимов провели встречу с Макроном

Глава МИД РФ Сергей Лавров и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудили ускорение политического урегулирования в Сирии, восстановление страны и возвращение беженцев, сообщает МИД РФ. Встреча состоялась во вторник в Париже.
"В ходе беседы подробно обсуждалась ситуация в Сирии, задачи ускорения процесса политического урегулирования, а также вопросы постконфликтного восстановления страны с акцентом на важность скорейшего возвращения беженцев и временно перемещенных лиц в места своего первоначального проживания", — говорится в сообщении российского дипведомства.