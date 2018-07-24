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Лаврентьев и Вершинин обсудили с посланником Макрона ситуацию в Сирии
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Лаврентьев и Вершинин обсудили с посланником Макрона ситуацию в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудили с посланником президента Франции Эммануэля Макрона координацию Москвы и Парижа по урегулированию сирийского кризиса.
Консультации российских представителей с французской делегацией во главе с Франсуа Сенемо состоялись 24 июля, сообщило министерство иностранных дел России.
"Состоялось развернутое обсуждение ситуации в Сирии с акцентом на гуманитарные аспекты, в том числе с учетом реализации совместной российско-французской инициативы по оказанию содействия населению в Восточной Гуте", — говорится в сообщении ведомства.
"Стороны также рассмотрели вопросы продолжения скоординированных усилий России и Франции в интересах продвижения процесса политического урегулирования сирийского кризиса в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН", — добавило министерство.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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