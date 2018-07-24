Лаврентьев и Вершинин обсудили с посланником Макрона ситуацию в Сирии

Консультации российских представителей с французской делегацией во главе с Франсуа Сенемо состоялись 24 июля, сообщило министерство иностранных дел России.

"Состоялось развернутое обсуждение ситуации в Сирии с акцентом на гуманитарные аспекты, в том числе с учетом реализации совместной российско-французской инициативы по оказанию содействия населению в Восточной Гуте", — говорится в сообщении ведомства.

"Стороны также рассмотрели вопросы продолжения скоординированных усилий России и Франции в интересах продвижения процесса политического урегулирования сирийского кризиса в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН ", — добавило министерство.

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