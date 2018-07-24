Лавров и глава генштаба ВС обсудили с Меркель работу в «нормандском формате»

Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД сообщении.

Встреча состоялась в Берлине 24 июля.

«Была рассмотрена продолжающаяся работа в рамках «нормандского формата» по выполнению минских договоренностей от 12 февраля 2015 года», — отмечается в заявлении.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию вокруг сирийского урегулирования.