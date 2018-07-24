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Лавров и глава генштаба ВС обсудили с Меркель работу в «нормандском формате»
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Россия стянула военную технику к западным рубежам

Лавров и глава генштаба ВС обсудили с Меркель работу в «нормандском формате» 

RT на русском 2 часа назад
Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД сообщении.
Встреча состоялась в Берлине 24 июля.
«Была рассмотрена продолжающаяся работа в рамках «нормандского формата» по выполнению минских договоренностей от 12 февраля 2015 года», — отмечается в заявлении.
Кроме того, стороны обсудили ситуацию вокруг сирийского урегулирования.
20 июля президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого затронули некоторые международные и региональные проблемы.
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