Лавров и глава генштаба ВС обсудили с Меркель работу в «нормандском формате» 

Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД сообщении.
Встреча состоялась в Берлине 24 июля.
«Была рассмотрена продолжающаяся работа в рамках «нормандского формата» по выполнению минских договоренностей от 12 февраля 2015 года», — отмечается в заявлении.
Кроме того, стороны обсудили ситуацию вокруг сирийского урегулирования.
20 июля президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого затронули некоторые международные и региональные проблемы.