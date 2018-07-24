Лавров и Герасимов обсудили с канцлером ФРГ урегулирование кризиса в Сирии 

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудили с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в ходе встречи в Берлине урегулирование кризиса в Сирии, сообщил МИД России.
"В ходе беседы обсуждалась ситуация вокруг сирийского урегулирования, включая задачи, связанные с подготовкой условий для возвращения беженцев и продвижением политического процесса", — говорится в заявлении ведомства.
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