Названы темы консультаций Лаврова и Герасимова в Берлине 

В СМИ просочилась информация о предмете переговоров главы МИД Сергея Лаврова и начальника генштаба Валерия Герасимова с представителями Германии. Сама встреча проходит в Берлине.
«Они обсуждают Сирию и Иран», — цитирует РИА Новости свой источник в дипломатических кругах.
До этого представители России провели встречу в Западном Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. На ней также обсуждалась ситуация в Сирии.
Ранее News.ru сообщал, что Израиль отверг предложение России по созданию на юге Сирии 100-километровой зоны с иранскими военными.