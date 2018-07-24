Названы темы консультаций Лаврова и Герасимова в Берлине

До этого представители России провели встречу в Западном Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху . На ней также обсуждалась ситуация в Сирии.

Ранее News.ru сообщал, что Израиль отверг предложение России по созданию на юге Сирии 100-километровой зоны с иранскими военными.