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Глава МИД Германии: ЕС не должен позволять Трампу шантажировать себя в торговом конфликте
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Глава МИД Германии: ЕС не должен позволять Трампу шантажировать себя в торговом конфликте 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
БЕРЛИН, 25 июля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас высказался за жесткую позицию единой Европы в торговом конфликте с США. Об этом он заявил в опубликованном в среду интервью медиагруппе Funke.
"Европа не должна и не может позволить себя шантажировать", — сказал министр. «Мы не должны позволять [президенту США Дональду] Трампу угрожать нам, но следует сохранить единство ЕС и вместе противодействовать импортным пошлинам», — отметил Маас.
"Необходимо установить границы методам Трампа. Он должен наблюдать за тем, как ему не удается расколоть Европу", — продолжал глава МИД ФРГ. По его мнению, «в том числе США проиграют, если произойдет взаимный обмен пошлинами». «Ясно, что ЕС в этом случае будет вынужден принять ответные меры, — сказал Маас. — Еще несколько месяцев назад я не мог себе это представить».
1 июня США ввели пошлины на импортируемую из стран ЕС, Канады и Мексики продукцию из стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Указанные страны впоследствии ввели ответные меры. ЕС, в частности, начал разбирательство в ВТО и с 22 июня ввел пошлины в 25% на ряд видов американской металлургической, машиностроительной и сельскохозяйственной продукции, суммарный объем экспорта которой составляет €2,8 млрд в год.
Трамп также заявлял, что США введут пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран ЕС, если Евросоюз не ликвидирует торговые барьеры в отношении американских компаний. Одновременно он призвал европейских автопроизводителей строить заводы на территории США.
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