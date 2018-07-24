Ещё
Госдума приняла закон об учреждении Дня принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдума приняла закон об учреждении Дня принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном, чтении закон об учреждении в России новой памятной даты — Дня принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.
«Устанавливается новая памятная дата России — 19 апреля — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 г.). В ее названии отражены подлинные геополитические события, побудившие 19 (8) апреля 1783 г. великую императрицу Екатерину II подписать Высочайший манифест о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую», — говорится в пояснительной записке к документу.
Авторы инициативы утверждают, что новая памятная дата способна подтвердить непрерывность пребывания Крыма и Севастополя в составе Российского государства.
«Это позволит привлечь внимание к судьбоносному для России решению — принятию 19 апреля 1783 г. Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи, месту и роли в этом выдающемся событии великой императрицы Екатерины II и будет свидетельствовать об исторической обоснованности и правомерности референдума о воссоединении Крыма с Россией», — уточняется в пояснительной записке.
Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента членами Совета Федерации во главе с его председателем Валентиной Матвиенко, а также депутатами Госдумы во главе с Натальей Поклонской.
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
Агентство «Москва»: последние новости
Сенаторы одобрили закон о перечне дисциплинарных взысканий на судей Минпросвещения РФ: Все назначения в ведомстве могут завершиться в течение двух недель Закон о предоставлении соцгарантий сотрудникам Росгвардии принят Госдумой
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль сбил самолет132
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками82
Россиян лишат желания иметь валюту58
Тяжелобольная Терехова не может говорить8
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест116
Видео
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет Статьи
03:37
Тяжелобольная Терехова не может говорить
Шоу-бизнес
02:57
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками
Происшествия
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение