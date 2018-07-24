Как Госдума принимала «самый страшный закон»

«Самый страшный закон»: как депутаты поднимали НДС

Депутаты Госдумы РФ окончательно одобрили законопроект, предусматривающий повышение НДС на два процентных пункта, до 20%. Мера позволит обеспечить дополнительные 600 млрд руб. поступлений в бюджет, надеются власти. Бизнес предупреждает, что увеличение ставки налога приведет к росту цен.

Как и ожидалось, во вторник, 24 июля, депутаты Госдумы РФ одобрили в третьем чтении правительственный проект закона, который позволяет повысить налог на добавленную стоимость с 18% до 20%, начиная с 2019 года. По расчетам правительства, мера позволит привлечь более 600 млрд рублей в год дополнительных доходов. Вырученные средства правительство обещает потратить на решение проблем инфраструктуры, образования и медицину.

Во время финального обсуждения ряд депутатов высказали опасения по поводу инициативы.

Так, в своем выступлении депутат Валентин Шурчанов сказал, что это «закон вредный», и сегодня есть условия, которые позволяют решать все задачи развития экономики и выполнения «майского указа», исходя из других финансовых оснований.

«Прежде всего есть большой резерв — бюджетное правило. Порядка 5 триллионов рублей накопилось там. Мы их там храним, солим, никуда не направляем, и в то же самое время ожидаем в следующем году 630 миллиардов рублей наложить на экономику, на потребителя», — объяснил депутат.

Алексей Кудрин. Ранее с аналогичным альтернативным предложением, которое могло бы дать возможность переноса повышения НДС на шесть лет, выступал глава Счетной палаты

«Я считал, что в ближайшие годы бюджетное правило, которое сейчас базируется на $40, можно сделать мягче, сделать $45 за баррель. Тогда нам не пришлось бы сейчас повышать НДС», — говорил он.

По его словам, смягчение размера отсечения нефтегазовых доходов на $5 за баррель примерно соответствует объему повышения доходов при росте НДС на два процентных пункта.

Однако в заключении Счетной палаты ко второму чтению к текущей версии законопроекта о повышении НДС у ведомства уже не было «замечаний и предложений».

«НДС по всем звеньям тормозит развитие экономики, негативно отразится в следующем году на темпах роста ВВП. Уже эксперты подвели итоги, что в этом году обещается всего 1,4% прироста ВВП», — сказал Шурчанов.

По его словам, также затормозится рост производительности труда и вырастут цены. Все это отразится на конечных потребителях, сказал депутат.

В последнем прогнозе Минэкономразвития министерство предполагает рост ВВП в следующем году на 1,4%, реальных зарплат — ниже 1% и инфляцию выше 4%.

Ранее в Центробанке подсчитали максимальный разовый эффект от повышения НДС. Он может дать дополнительно до 1,16 процентных пунктов к инфляции. В результате повышения НДС в следующем году уровень инфляции может превысить целевые 4%, предупредили в Банке России.

«это самый страшный закон для нашей страны». Во время заседания депутат Владимир Жириновский высказал позицию, что

На это глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что бизнес готов к повышению НДС, расценивая это как вклад в развитие экономики страны.

Тем временем, представители бизнеса предупреждают, что повышение НДС приведет спровоцирует рост цен по ряду направлений. Как заявил «Газете.Ru» Андрей Назаров , сопредседатель « Деловой России », в наибольшей степени поправки затронут отрасли с высокой добавленной стоимостью и сложные производства.

«Чтобы компенсировать снизившуюся маржинальность, скорее всего, производители заложат эти издержки в финальную стоимость, в то же время выросшие цены повлекут умеренное снижение спроса. И если каждый контрагент заложит свои издержки в стоимость услуг, то повышение цен может достичь 15-20%. Налоговая нагрузка также ударит по строительному сектору, автопрому, машиностроению. А фору получат импортные товары», — сказал Назаров.

В меньшей степени поправки затронут продовольствие, медикаменты и детские товары. Стоимость строительных материалов может вырасти до 10-15%,

прогнозирует Ольга Нарт, руководитель департамента управления продажами и маркетингом УК «Развитие».

«Например, ряд застройщиков могут частично нивелировать повышение стоимости квадратного метра за счет собственной маржи. С ростом НДС мы увидим повышение потребительских цен и снижение реальных доходов населения», — сказала собеседница издания.