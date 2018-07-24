Путин захотел помочь Греции справиться с пожарами

Путин выразил готовность помочь Греции в преодолении последствий пожаров

В Греции в понедельник произошло несколько крупных пожаров, в основном в столичном регионе Аттика. Погибли более 50 человек. В последние дни в стране стоит 40-градусная жара, а в понедельник ситуация усугублялась сильным ветром, из-за чего пожарные не могли справиться с огнём. Ситуация вышла из-под контроля.