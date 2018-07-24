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Путин захотел помочь Греции справиться с пожарами
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Путин выразил готовность помочь Греции в преодолении последствий пожаров 

РИА Новости 6 часов назад
Президент России Владимир Путин в телеграмме президенту Греции Прокопису Павлопулосу и премьер-министру страны Алексису Ципрасу выразил готовность оказать необходимую помощь в преодолении последствий стихийного бедствия, сообщает пресс-служба Кремля.
В Греции в понедельник произошло несколько крупных пожаров, в основном в столичном регионе Аттика. Погибли более 50 человек. В последние дни в стране стоит 40-градусная жара, а в понедельник ситуация усугублялась сильным ветром, из-за чего пожарные не могли справиться с огнём. Ситуация вышла из-под контроля.
"Президент России выразил готовность оказать необходимую помощь в преодолении последствий стихийного бедствия", — говорится в сообщении.
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