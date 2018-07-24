Источник назвал темы консультаций Лаврова и Герасимова в Берлине

"Да, обсуждают Сирию и Иран", — пояснил собеседник агентства, отвечая на просьбу подтвердить визит российских официальных лиц в столицу Германии и переговоры с представителями немецких властей.

Ранее Лавров и Герасимов провели встречу в Западном Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху . Как сообщал МИД РФ, стороны обсудили «различные аспекты ближневосточной повестки дня, уделив основное внимание ситуации в Сирии и вокруг нее», а также рассмотрели «задачи завершения антитеррористической операции на юге Сирии и обеспечения безопасности вдоль границ Израиля, включая выполнение Соглашения о разъединении сил 1974 года».

Визит Лавров в Израиль не был ранее анонсирован, о нем стало известно лишь утром в понедельник. Также ранее издание «Коммерсант» со ссылкой источник сообщало, что после визита в Израиль Лавров и Герасимов отправятся «в одну из европейских стран».

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>