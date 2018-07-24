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Украинский депутат «угрожает» терактами в Крыму
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Украинский депутат «угрожает» терактами в Крыму 

РИА «ФедералПресс» 13 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Депутат Верховной рады Украины Дмитрий Тымчук на своих страницах в социальных сетях начал рассказывать о том, что в Крыму могут произойти крупные теракты. По словам чиновника, атаки на жителей (с большим количеством жертв) могут произойти уже в конце июля.
При этом Дмитрий Тымчук, стандартно для чиновников Украины, начал обвинять федеральный центр России, который, по его словам, будут обвинять власти соседнего государства. Записи на эту тему стали достоянием всех его подписчиков, что привело к достаточно серьезному их распространению.
«Кремль рассматривает вариант создания предпосылок введения более жесткого полицейского режима на полуострове и создания искусственного повода для привлечения ВС РФ, а также эскалации российско-украинской войны с захватом части юго-восточной территории Херсонской области», — считает Дмитрий Тымчук.
Комментарии к записям чиновника можно условно разделить на две группы. К первой можно отнести тех, кто считает, что подобное развитие событий выгодно самой Украине, а сама информация может быть воспринята как оглашение планов. Вторая группа комментаторов считает, что это очередные пустые заявления, цель которых снизить туристический поток на полуостров, чтобы показать бесполезность Крымского моста и подорвать авторитет Москвы.
От редакции «ФедералПресс» напомним, что в России успешно завершился ЧМ-2018. За время его проведения, несмотря на неоднократные заявления некоторых украинских чиновников, чрезвычайных происшествий не произошло. Более того, подавляющее большинство зарубежных туристов и представителей СМИ признали некорректность и искаженность информации, которая распространялась в отношении России до мундиаля.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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