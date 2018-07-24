Украинский депутат «угрожает» терактами в Крыму

При этом Дмитрий Тымчук, стандартно для чиновников Украины , начал обвинять федеральный центр России , который, по его словам, будут обвинять власти соседнего государства. Записи на эту тему стали достоянием всех его подписчиков, что привело к достаточно серьезному их распространению.

«Кремль рассматривает вариант создания предпосылок введения более жесткого полицейского режима на полуострове и создания искусственного повода для привлечения ВС РФ, а также эскалации российско-украинской войны с захватом части юго-восточной территории Херсонской области», — считает Дмитрий Тымчук.

Комментарии к записям чиновника можно условно разделить на две группы. К первой можно отнести тех, кто считает, что подобное развитие событий выгодно самой Украине, а сама информация может быть воспринята как оглашение планов. Вторая группа комментаторов считает, что это очередные пустые заявления, цель которых снизить туристический поток на полуостров, чтобы показать бесполезность Крымского моста и подорвать авторитет Москвы