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Посол Украины в Словакии поссорился с местными депутатами из-за Крыма
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Посол Украины в Словакии поссорился с местными депутатами из-за Крыма 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В Словакии состоялась перепалка после Украины в этой стране Юрия Мушки и спикера местного парламента Андрея Данко из-за Крыма.
Как сообщается, ряд словацких парламентариев выразили намерение посетить российский полуостров, что вызвало у Мушки гневную реакцию: дипломат пригрозил политикам, что им будет закрыт въезд на территорию Украины.
В ответ спикер словацкого парламента Андрей Данко заявил, что не дело украинского посла указывать политикам независимого государства, куда им можно ездить, а куда нет, пишет информагентство Nation News.
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