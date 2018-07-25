Посол Украины в Словакии поссорился с местными депутатами из-за Крыма

Как сообщается, ряд словацких парламентариев выразили намерение посетить российский полуостров, что вызвало у Мушки гневную реакцию: дипломат пригрозил политикам, что им будет закрыт въезд на территорию Украины.

В ответ спикер словацкого парламента Андрей Данко заявил, что не дело украинского посла указывать политикам независимого государства, куда им можно ездить, а куда нет, пишет информагентство Nation News.

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