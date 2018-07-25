Депутат из Крыма: Киев страну теряет, а все фантазирует о полуострове

Украина должна ввести наказания для иностранных лиц и компаний, которые принимают участие в мероприятиях в Крыму . Об этом заявил глава «прокуратуры автономной республики Крым» Гюндуз Мамедов

По словам чиновника, сейчас подобные «нарушения» украинского законодательства только фиксируются, но никаких конкретных мер Киев не предпринимает. Кроме того, Мамедов заявил о необходимости привлекать к ответственности владельцев морских судов и самолетов, прибывающих в Крым.

Чиновник также заявил, что поддерживает президента Украины Петра Порошенко в стремлении сделать Крым «неподъемным» для России

"Когда перестанут ходить суда, летать самолеты и ездить иностранные гастролеры — это непременно ускорит этот процесс", — цитирует Мамедова агентство «УНИАН»

Депутат Симферопольского городского совета Степан Кискин в эфире радио Sputnik напомнил, что это не первые призывы представителей Киева блокировать полуостров.

"Все это мы уже проходили, все это уже было, ничего нового здесь нет. Они нам уже и воду перекрывали, и свет, хотят вал вырыть, чтобы Крым превратился в остров. А что толку? Фантазеры! Пусть фантазируют себе, что хотят, пусть у себя в мозгу прокручивают что угодно. Ничего не получится. Все, потеряли — так потеряли, ушло — так ушло, и уже никогда не срастется. Надо уже привыкнуть к новым реалиям, а они все по старинке. Им только и остается, что фантазировать. Они (украинские политики — ред.) страну теряют, а все фантазируют на счет Крыма, на счет Донбасса. Они бы лучше подумали, как сохранить то, что у них осталось — все идет к полному развалу, все растаскивается. Им можно было бы сказки писать, но они даже этого не умеют", — сказал Степан Кискин.

На Украине не раз предлагали планы по «возвращению» Крыма. Так, экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко ранее опубликовал план властей «вернуть и реинтегрировать» Крым к декабрю 2019 года. Среди пунктов документа — поддержка деятельности международной платформы «Друзья деоккупации Крыма», финансирование проукраинских структур и организаций на полуострове, а также формирование отдельных подразделений ВСУ, состоящих из переселенцев из Крыма.

Крым вернулся в состав России в результате референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. За воссоединение высказались более 95% жителей полуострова. Москва не раз заявляла, что голосование прошло в соответствии с международным правом и Уставом ООН . По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос о принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

"Прокуратура автономной республики Крым" — структура, сохранившаяся в Генпрокуратуре Украины после воссоединения полуострова с Россией. Штаб-квартира ведомства находится в Киеве.

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