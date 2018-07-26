Госдума приняла закон о таможенном регулировании

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении инициированный правительством закон о таможенном регулировании. Документ разработан в связи со вступлением в силу Таможенного кодекса ЕАЭС 1 января 2018 года и предусматривает базовые условия для упрощения таможенных процедур.

Закон вводит приоритет автоматизированных, электронных технологий над бумажным документооборотом, стимулирует применение механизмов единого окна, повышает эффективность института уполномоченного оператора, допускает возможность переноса момента уплаты таможенных платежей на этап после выпуска товаров. Одновременно документ направлен на повышение эффективности таможенного администрирования и повышение собираемости таможенных платежей, указывается в сопроводительных материалах к документу.

Закон предусматривает возможности применения отсрочки при уплате таможенных платежей в один месяц для любых категорий товаров при условии внесения соответствующего обеспечения, также расширяются возможности для автоматической регистрации таможенных деклараций и автоматического выпуска товаров. С 90 до 60 дней сокращены сроки принятия предварительных решений по классификации товаров, с 10 до 1 дня сокращен срок проведения таможенного досмотра.

В таможенном законодательстве устанавливаются предельные сроки проведения таможенных экспертиз — четыре месяца, для камеральных таможенных проверок — 90 дней. По аналогии с законодательством о налогах и сборах проверяемым лицам предоставлена возможность предъявления возражений таможенным органам по результатам таможенных проверок и обжалования соответствующих решений.

Снижение издержек для бизнеса при повышении контроля

Законом установлены условия, при которых таможенный представитель сможет использовать часть своего собственного обеспечения в счет исполнения обязательств клиентов по конкретной таможенной декларации. Введена норма, допускающая исполнение обязанности по уплате таможенных платежей третьими лицами.

Закон дает возможность использовать новый механизм уплаты таможенных платежей в интернет-торговле с помощью единого оператора и в отношении всех товаров. Предусматривается, что требования к операторам таможенных платежей будут устанавливаться правительством РФ. Закон о таможенном регулировании отвечает требованиям Таможенного кодекса по снижению издержек для бизнеса при общем повышении эффективности таможенного контроля, отметил ранее замглавы Минфина Илья Трунин.

Поправки ко второму чтению

Согласно принятым ко второму чтению документа поправкам, кабмин вправе определять перечень и порядок представления данных таможенной статистики внешней торговли РФ, включая сведения, содержащую информацию ограниченного доступа, государственным институтам развития для выполнения возложенных на них функций. Государственные институты развития принимают необходимые меры по защите от неправомерного доступа и распространения полученной информации и обеспечивают ее защиту в соответствии с законодательством РФ.

Федеральные власти вправе безвозмездно передавать изъятые на таможне и обращенные в федеральную собственность санитарно-гигиенические и медицинские изделия, скоропортящиеся продукты, детское и лечебное питание, а также одежду, обувь и другие предметы первой необходимости в органы соцзащиты, медицинским и образовательным организациям.

Закон также устанавливает требования к обустройству, оборудованию и месту расположения магазина беспошлинной торговли, порядок его учреждения и функционирования. Правила реализации товаров в магазинах беспошлинной торговли будут устанавливаться правительством РФ. В случаях, определенным правительством РФ, на товары, реализуемые в магазинах беспошлинной торговли, может наноситься маркировка.

У таможенного представителя появится право уплачивать таможенные платежи в отношении товаров, ввозимых физлицами — это относится как к гражданам РФ, так и к иностранным туристам, а также к иностранным специалистам, работающим в РФ.

Поправками урегулирован вопрос, касающийся приостановки деятельности таможенного представителя — Минфину предоставляется право в кратчайший срок включать обратно в реестр таможенного представителя, в случае если им устранены нарушения. В соответствие с таможенным кодексом приведен вопрос о ввозе многокомпонентных товаров в рамках одной внешнеэкономической сделки. "Принятие этой поправки допустит возможность упрощения процедуры ввоза многокомпонентного оборудования российскими промышленными компаниями для особо важных отраслей экономики, в том числе оборудования, которое не производится в РФ", — отметил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Чижов.

В соответствие с Таможенным кодексом приведены вопросы маркировки товаров, более детально прописаны полномочия таможенных органов по проверке маркировки ввозимых товаров, добавил депутат. Проверка будет проводиться только в отношении акцизных марок, контрольных знаков и иных средств идентификации, в том числе при обнаружении признаков их подделки.