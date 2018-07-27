В США бушует санкционная лихорадка

Новые инициативы о том, как еще можно наказать Россию, поступают одна за другой от представителей обеих партий. Готовность разработать вместе с конгрессом новые санкции выразил госсекретарь Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео выступил в конгрессе, где, в частности, рассказал об итогах саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Не раскрыв подробностей беседы президентов с глазу на глаз, он в то же время успокоил законодателей, заверив их в том, что все санкций против России остаются в силе. Более того, он фактически поддержал введение новых мер.
На фоне резко негативной реакции американского истеблишмента на итоги саммита Белый дом официально поспешил объявить, что осенью новой встречи президентов не будет. Она может состояться лишь в следующем году, когда закончится расследование спецпрокурора Роберта Мюллера на тему так называемого российского вмешательства в выборы в США, а также, по выражению Трампа, когда прекратится «охота на ведьм». К чему готовиться в двусторонних отношениях? Об этом — в комментарии Георгия Бовта.
В американском конгрессе началась настоящая санкционная лихорадка. Новые инициативы о том, как еще можно наказать Россию, поступают одна за другой от представителей обеих партий. Собственно, Business FM так и предсказывала: в краткосрочной перспективе результаты саммита в Хельсинки утопят российско-американские отношения еще глубже.
В ближайшее время сразу два сенатских комитета — по международным делам и банковский — собираются провести слушания на тему, как выполняются уже наложенные на Россию прошлогодним законом ограничения, не саботирует ли их администрация. Однако все большее число конгрессменов и сенаторов, проявляя нетерпение, хотят уже этой осенью принять новые законы об антироссийских санкциях. Так, сенаторы демократ Боб Менендес и республиканец Линдси Грэм предложили законопроект, где предусматривается немедленное введение, фактически через голову президента, санкций против так называемых русских олигархов, финансовой и телекоммуникационной сфер. Заодно будут ужесточены правила отчетности администрации перед конгрессом относительно выполнения уже наложенных ограничений.
Сенаторы республиканец Патрик Туми и демократ Крис Ван Холлен, в свою очередь, обратились к министру финансов Стивену Мнучину с требованием немедленно ввести санкции против тех граждан России, которые поименованы в недавнем обвинении прокурора Роберта Мюллера против 12 человек, названных служащими ГРУ и обвиненных в хакерских атаках против Демократической партии. Ряд сенаторов требуют провести специальное голосование с требованием к администрации немедленно ввести на практике все санкции, которые только предусмотрены законом 2 августа 2017 года, без разбора, в то время как закон отдает инициативу введения санкций именно администрации.
Также растет двухпартийная поддержка еще недавно казавшегося слишком жестким даже для конгресса законопроекта сенаторов республиканца Марка Рубио и демократа Ван Холлена об автоматическом введении санкций против России через десять дней после доклада директора Национальной разведки США о том, что она предприняла новые хакерские атаки против американской демократии.
Доходит уже просто до курьезов — это мягко говоря. Так, сенатор-демократ от Орегона Джефф Меркли предложил законом запретить Трампу проводить встречи с Путиным один на один без присутствия второго официального лица со стороны США, помимо переводчика.
Разумеется, администрация не может не уступать такому колоссальному давлению и не реагировать на политическую истерику. Поэтому госсекретарь Помпео и говорит больше о сохранении санкций и введении новых против России, нежели о перспективах о чем-либо договориться с Москвой по конкретным направлениям, включая ограничение вооружений.
Некоторая пауза в санкционной лихорадке может настать в связи наступающими конгрессовскими каникулами. Палата представителей уходит на отдых уже в конце недели. Однако сенат в связи с загруженностью отправится на каникулы лишь с третьей недели августа. Так что новый санкционный закон, скорее всего, в верхней палате внести успеют. Именно сенат традиционно имеет приоритет в законах, касающихся внешней политики.
Осенью такой законопроект с очень высокой степенью вероятности станет законом, причем до ноябрьских промежуточных выборов. Он наверняка будет значительно жестче, чем закон от 2 августа 2017 года. Трамп не сможет его не подписать. Впрочем, с точки зрения российско-американских отношений это все уже разные оттенки черного. Ничего хорошего в ближайшее время этим отношениям не светит, тем более что российский вопрос неизбежно станет одним из ключевых в ходе предвыборной кампании в США. Как говорится, еще не всех ведьм поймали.