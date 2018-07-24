В Госдуме напомнили о необходимости объективного расследования дела Бутиной

В рамках диалога парламентариев России США нужно напомнить о необходимости объективного расследования дела россиянки Марии Бутиной, которую Вашингтон обвиняет в работе иностранным агентом. Соответствующее заявление сделал зампред Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Сергей Боярский

«Ещё одна наша соотечественница задержана под умышленным предлогом и удерживается на территории США, — сказал он. — Обвинительный приговор российской гражданке может стать торжеством политики двойных стандартов американской администрации».

Михаил Боярский напомнил о том, что Марии Бутиной, в случае обвинительного приговора по «надуманным обвинениям», может грозить до 15 лет лишения свободы.

При этом, по словам депутата, в России предусмотрено лишь административное наказание за нарушение закона об иностранных агентах. Более того, ими могут быть признаны лишь юридические лица, но не физические.