Корнейчук: 27 лет мы пытались пинками слепить украинскую нацию

Что должно быть в Украине : нация или народ?

После развала СССР на территории Украины оказался народ, состоящий их этнических украинцев и россиян.

А дальше 27 лет мы пытались пинками слепить украинскую нацию.

Но нацию можно обьединить только вокруг какой-то национальной идеи, как в США . Причем — добровольно.

У нас же такой идеи не было. В итоге национализм начал войну с народностью. Причем обвиняя народ в отсутствии патриотизма. И, как один из итогов, закончилось все потерей Крыма и Донбасса.

Вопрос в том, сделали ли мы выводы.

И вот что интересно. В США есть нация, но при этом это федеративное государство…