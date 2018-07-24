Корнейчук: 27 лет мы пытались пинками слепить украинскую нацию 

Что должно быть в Украине: нация или народ?
После развала СССР на территории Украины оказался народ, состоящий их этнических украинцев и россиян.
А дальше 27 лет мы пытались пинками слепить украинскую нацию.
Но нацию можно обьединить только вокруг какой-то национальной идеи, как в США. Причем — добровольно.
У нас же такой идеи не было. В итоге национализм начал войну с народностью. Причем обвиняя народ в отсутствии патриотизма. И, как один из итогов, закончилось все потерей Крыма и Донбасса.
Вопрос в том, сделали ли мы выводы.
И вот что интересно. В США есть нация, но при этом это федеративное государство…