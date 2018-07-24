Словами о России Хейли посылает сигнал «глубинному государству» США

Хейли и «глубинное государство»

Дональда Трампа в Вашингтон не доверяет Москве и «никогда не будет», заявила в интервью телеканалу CBN постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. «Россия никогда не станет нашим другом, это просто факт», — сказала постпред, отметив при этом важность и необходимость встречи лидеров двух стран Владимира Путина Хельсинки . В целом Хейли выразила удовлетворенность политикой Вашингтона по отношению к Москве.

«Стоит отметить, что у самого Трампа позиция в отношении России двойственная. С одной стороны он четко еще до избрания заявлял о желании поладить и договориться с Москвой, с другой стороны американский президент воспринимает Россию как серьезного соперника и конкурента. Но при этом Трамп уверен, что сторонам необходимо искать общий язык, так как вместе они обладают 90% ядерного оружия в мире.

Хейли же в данном случае ориентируется на так называемое «глубинное государство», устоявшуюся элиту, которая продолжает вести собственную политику при любых президентах. Она проводит его политику в рамках ООН, занимая там жесткую антироссийскую позицию, как и все представители США последние годы. Можно вспомнить того же Джона Болтона , нынешнего советника президента по национальной безопасности. Во время своей работы в ООН он не только резко выступал в адрес России, но и критиковал работу самой ООН», — комментирует ФБА «Экономика сегодня» эксперт.

Несостоявшийся политик

Как добавляет Почта, порой ООН представляет для США полезный инструмент доминирования на глобальной арене, но чаще всего организация наоборот препятствует проведению тех или иных инициатив Вашингтона. США все меньше хотят мириться с подобным положением вещей, поэтому в последние годы начали выходить из международных структур, в том числе из Совета по правам человека и Юнеско.

«Что касается самой Хейли, то она не является представителем каких-то кланов или мощных финансовых групп в США. Она родилась в семье иммигрантов из Индии , получила бухгалтерское образование, после чего занималась семейным бизнесом, и позже пришла в политику, на несколько лет заняв пост губернатора Южной Калифорнии. Другими словами, у нее просто нет никакого международного опыта, что не помешало ей стать постпредом при ООН.

На деле она не знакома с основами международного права, дипломатии и историей международных отношений. Видимо, назначая Хейли на этот пост, Трамп решил, что раз она была успешна в семейном бизнесе, то и в политике тоже будет успешна. По факту же все ее заявления и высказывания говорят о том, что как конструктивный деятель международного масштаба она еще не состоялась, и вообще быть политиком у нее не очень получается», — считает Юрий Почта.

Сотрудничество РФ и США В свою очередь главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев считает слова Хейли сигналом американскому политическому истеблишменту о том, что хельсинские договоренности РФ и США не должны выполняться. Напомним, что чуть ранее конгресс принял решение отказать в исполнении каких-либо договоренностей с Россией до тех пор, пока политические круги не получат удовлетворительного разъяснения по всему спектру вопросов на встрече лидеров США и России в Хельсинки.

Прояснит ситуацию предстоящий на этой неделе допрос госсекретаря США Майка Помпео. Пока, судя по поведению Помпео, окружение Трампа растерянно и не знает, каким образом вести себя между двух огней — желанием Трампа улучшить отношения с Россией и необходимостью объясняться с внутриполитическими кругами, предполагает Васильев.

«Конечно, Трампу хотелось бы иметь какие-то формы сотрудничества с Россией, но настрой нынешней элиты остается негативным. Да, когда Россия шла на все соглашения и ограничения, которые на нее накладывали, она, по мнению Вашингтона, была хорошим партнером. Но когда Москва начала заявлять о своем суверенитете, национальных и геополитических интересах, то оказалась противником и национальной угрозой.

Переломить сложившуюся тенденцию Трампу пока не удается, у него не столь большая и опытная команда. Возможно, на свои места все поставит время, как это было в случае отношений СССР и США, и тогда никакой конгресс не сможет сопротивляться действиям президента», — резюмирует Юрий Почта.