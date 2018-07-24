Почему Донбасс не Косово

Владимир Путин своим предложением Дональду Трампу о проведении референдума косвенно напомнил о том, что в отношении к самоопределению разных народов и территорий на Западе господствуют двойные стандарты
Госдепартамент США заявил, что даже не рассматривает возможность поддержать идею проведения референдума о самоопределении на юго-востоке Украины. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что якобы Владимир Путин сделал такое предложение Дональду Трампу во время саммита в Хельсинки. Референдум мог бы пройти под эгидой международных организаций.
Президент США попросил не озвучивать эту идею на совместной пресс-конференции и дать ему время обдумать это предложение. Спустя несколько дней официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт написала в Twitter: «Администрация не рассматривает возможность проведения референдума на востоке Украины — „референдум“ не имел бы легитимности. Мы продолжаем поддерживать минские соглашения как инструмент для решения конфликта». Получит ли эта тема продолжение? Об этом — в комментарии Георгия Бовта.
Эпизод с предложением по поводу референдума в Донбассе стал очередным пунктом обвинения против Трампа в той информационной кампании, которая развернута сейчас в США по итогам саммита в Хельсинки. Это подают как еще одно проявление слабости перед Путиным. Не иначе как у того на президента США есть компромат, который позволяет им манипулировать, — примерно такие мнения встречаются как в прессе, так и в рассуждениях политиков обеих партий.
Косвенно на предложение о референдуме, помимо Госдепартамента и Совета нацбезопасности, ответил еще и Пентагон, как раз в эти дни заявив о предоставлении Киеву дополнительной военной помощи на 200 млн долларов, которые будут потрачены как на «тренинг и советников», так и на оборудование в области защищенных средств связи и военной медицины. Как подчеркивается в сообщении Пентагона, пакет помощи должен приблизить украинскую армию к стандартам НАТО.
Возникает вопрос: зачем Москва делала предложение о референдуме в Донбассе, если заранее было ясно, что оно будет отвергнуто? Даже если бы Трамп вдруг согласился, ситуация в американском истеблишменте, где идет настоящая гражданская война между демократами и республиканцами и отдельно война истеблишмента в целом против выскочки-президента, сейчас такова, что любое согласие с тем, что предлагает Москва, было бы неизбежно подвергнуто осуждению и дезавуировано.
Возможно, расчет Путина был на то, чтобы показать, что в процессе урегулирования на Украине пора бы уже сделать хоть какие-то шаги. Заодно он побудил Госдеп еще раз подтвердить приверженность минскому процессу, который, правда, уже давно буксует, поскольку Киев отказывается выполнять свою часть обязательств, а Запад его к тому никак не понуждает. Может, теперь начнет побуждать, испугавшись референдума? Хотя вряд ли.
Кстати, референдум в самопровозглашенных ДНР и ЛНР уже был — в мае 2014 года. Почти 80% высказались фактически за выход из состава Украины и затем, предположительно, вхождении в состав России. Проходил тот референдум, конечно, в весьма специфических условиях — вовсю шли бои. Москва просила власти ДНР и ЛНР его тогда даже отложить, а по его итогам однозначной поддержки принятому решению в условиях нараставшей военной конфронтации не оказала.
А был и другой референдум в Донбассе — в 1994 году. Он, правда, назывался «совещательный опрос». Однако там примерно те же 80% высказались за федерализацию Украины, признание государственного статуса за русским языком, а также за «евразийскую интеграцию», под которой тогда понимали сближение с Россией. То есть пророссийские настроения в Донбассе, который до 1918 года и входил в состав России, длятся десятилетиями. И вполне возможно, что, пройди соответствующий референдум сейчас, подавляющее большинство жителей региона высказались бы соответствующим образом.
А еще можно вспомнить историю отделения Косова от Сербии. Там референдума вообще не было, а вопрос был решен под зонтиком натовских миротворцев парламентом, избранным в условиях боевых действий. Положения о возможности референдума в отдельной части Сербии не было в сербской конституции, так же как его нет в украинской. Однако большая часть мирового сообщества признала отделение Косова легитимным.
По сути, Путин косвенно напомнил о том, что в отношении к самоопределению разных народов и территорий на Западе господствуют двойные стандарты. Возможно, когда-нибудь в далеком будущем даже Америка согласится на референдум в Донбассе, если конфликт будет заморожен столь надолго.
Но сейчас отношения между Россией и США таковы, что обсуждение каких-либо международных проблем возможно либо в форме жесткого взаимного троллинга, либо в еще более жестком конфронтационном ключе. Отношения не сдвинутся ни на шаг вперед, а будут только деградировать, пока американский истеблишмент не закончит войну по главному для него сегодня вопросу — о так называемом российском вмешательстве в выборы в США.