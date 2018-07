Трамп продолжает давить на Amazon

Москва, 24 июля — «Вести. Экономика» Президент США назвал газету The Washington post дорогостоящим лоббистом Amazon.

Фото: Flickr

∎В Amazon Washington Post просто спятили по моему поводу с тех пор, как два месяца назад в Верховном суде они проиграли дело по введению налога на онлайн-продажи. Следующим этапом станет Почтовая служба США, которую Amazon использует в своих интересах, оплачивая только часть от реальной стоимости ее услуг. Почтовая служба стала мальчиком на побегушках у Amazon, доставляя большую часть заказов этой компании∎, — написал Трамп в Twitter. При этом президент США заявил, что The Washington Post, по его мнению, стала просто дорогостоящим лоббистом интересов Amazon. Ритейлер использует издание как средство защиты от вполне уместных исков в соответствии с антимонопольным законодательством. В июне Верховный суд США принял решение обязать онлайн-ритейлеров взимать налоги с любых покупок, в том числе если интернет-магазин не имеет физического присутствия на территории штата, куда осуществляется доставка. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что данная практика дает преимущество крупнейшему онлайн-ритейлеру в мире — Amazon — и вместе с тем приводит к банкротству небольших магазинов, в том числе не работающих онлайн. Гендиректор Amazon Джефф Безос приобрел The Washington Post в 2013 году. Трамп часто связывает Amazon с The Washington Post, постоянно переходя с критики работы издания на претензии к недобросовестной деловой практике интернет-магазина. Ранее в понедельник Трамп написал в Twitter, что он недоволен тем, как развивались переговоры с Северной Кореей. The Washington Post сообщила, что Трамп просит своих помощников ежедневно получать информацию о переговорах и разочарован отсутствием быстрого прогресса, а также освещением Сингапурского саммита в июне, что не дало конкретных результатов.