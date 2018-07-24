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Дума приняла закон о Дне принятия Крыма и Кубани в Российскую империю
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Дума приняла закон о Дне принятия Крыма и Кубани в Российскую империю 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон, устанавливающий 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.
Закон был внесен в нижнюю палату парламента членами Совета Федерации во главе со спикером Валентиной Матвиенко и рядом депутатов Госдумы, избранных от Крыма и Севастополя.
Устанавливается новая памятная дата России: 19 апреля — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год). В ее названии отражены подлинные геополитические события, побудившие 19 (8) апреля 1783 года императрицу Екатерину II подписать высочайший манифест «о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую», говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Авторы документа также указали, что Крымский референдум 16 марта 2014 года стал логическим продолжением истории российского Крыма, начало которой было положено высочайшим манифестом.
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