Дума приняла закон о Дне принятия Крыма и Кубани в Российскую империю

МОСКВА , 24 июл — РИА Новости Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон, устанавливающий 19 апреля Днем принятия Крыма , Тамани и Кубани в состав Российской империи. Закон был внесен в нижнюю палату парламента членами Совета Федерации во главе со спикером Валентиной Матвиенко и рядом депутатов Госдумы, избранных от Крыма и Севастополя Устанавливается новая памятная дата России : 19 апреля — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год). В ее названии отражены подлинные геополитические события, побудившие 19 (8) апреля 1783 года императрицу Екатерину II подписать высочайший манифест «о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую», говорится в пояснительной записке к законопроекту. Авторы документа также указали, что Крымский референдум 16 марта 2014 года стал логическим продолжением истории российского Крыма, начало которой было положено высочайшим манифестом. Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>