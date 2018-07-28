Иностранным болельщикам ЧМ-2018 разрешили посещать Россию до конца года без виз

Совет Федерации на своём пленарном заседании одобрил закон, позволяющий болельщикам чемпионата мира по футболу вновь посетить Россию до конца года без оформления виз.

Как передаёт агентство «Интерфакс», согласно закону, устанавливается, что в период до 31 декабря 2018 года включительно въезд в РФ и выезд из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, посетивших в качестве зрителей матчи ЧМ-2018 по футболу осуществляются без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность и признаваемым Россией в этом качестве, персонифицированной карте зрителя — FAN ID.

При этом отмечается, что принятие этого закона не требует дополнительных средств федерального бюджета.

В свою очередь в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ напомнили, что всего было выдано 1,5 млн паспортов болельщика, из них 871 тыс. паспортов получили граждане России.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что иностранцам, у которых есть паспорт болельщика, будет предоставлено право многократного безвизового въезда в нашу страну, которое будет действовать до конца года.

Справка «СП»