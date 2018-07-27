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Иностранные болельщики на ЧМ-2018. Болельщики сборной России
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Иностранные болельщики на ЧМ-2018. Болельщики сборной России 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Чемпионат.com
5 образов болельщиков сборной России, без которых поддержка на стадионах не была бы такой яркой.
ЧМ-2018 стал не только мировым праздником, но и нашим личным футбольным открытием. Сборная России показала, что она стала по-настоящему сильной духом, и поддержка у нашей команды была, бесспорно, самой массовой на чемпионате.
Российские болельщики показали и сплочённость, и изобретательность. За время мундиаля они создали новые модные тенденции, а также упрочили традиционные образы. Вместе с Head&Shoulders «Чемпионат» собрал топ-5 образов болельщиков сборной России, без которых поддержка на стадионах не была бы такой яркой.
Тренд №1: триколор навсегда
Зачем шокировать иностранных гостей медведями на улицах, если у нас есть такая колоритная поддержка. Вот чем надо удивлять!
Тренд №2: смелые решения
Пускай это парик, зато какой. На голове перья белого, синего и красного цветов, а в глазах уверенность.
Тренд №3: свежий имидж
Шляпа и очки в цветах российского триколора — просто и со вкусом.
Тренд №4: усы Черчесова
Усы надежды — последний писк ушедшего мундиаля. Усы, напоминающие образ Станислава Черчесова, стали отращивать все. На худой конец можно их приклеить или нарисовать. И не будем забывать про традиционные русские ушанки. Получилось переплетение классики и новых течений.
Тренд №5: кокошник
На стадионе должен быть хотя бы один болельщик в кокошнике. Это традиция, без которой не обходится ни одно крупное соревнование с участием России. Да и вообще –какая русская красавица без кокошника? Бегом в магазин!
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