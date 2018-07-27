Иностранные болельщики на ЧМ-2018. Болельщики сборной России

5 образов болельщиков сборной России, без которых поддержка на стадионах не была бы такой яркой.

ЧМ-2018 стал не только мировым праздником, но и нашим личным футбольным открытием. Сборная России показала, что она стала по-настоящему сильной духом, и поддержка у нашей команды была, бесспорно, самой массовой на чемпионате.

Российские болельщики показали и сплочённость, и изобретательность. За время мундиаля они создали новые модные тенденции, а также упрочили традиционные образы. Вместе с Head&Shoulders «Чемпионат» собрал топ-5 образов болельщиков сборной России, без которых поддержка на стадионах не была бы такой яркой.

Тренд №1: триколор навсегда

Зачем шокировать иностранных гостей медведями на улицах, если у нас есть такая колоритная поддержка. Вот чем надо удивлять!

Тренд №2: смелые решения

Пускай это парик, зато какой. На голове перья белого, синего и красного цветов, а в глазах уверенность.

Тренд №3: свежий имидж

Шляпа и очки в цветах российского триколора — просто и со вкусом.

Усы надежды — последний писк ушедшего мундиаля. Усы, напоминающие образ Станислава Черчесова, стали отращивать все. На худой конец можно их приклеить или нарисовать. И не будем забывать про традиционные русские ушанки. Получилось переплетение классики и новых течений.

Тренд №5: кокошник