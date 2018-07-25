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Госдума приняла в первом чтении проект по развитию виноделия в России
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Госдума приняла в первом чтении проект по развитию виноделия в России 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на развитие отечественного виноделия.
Документ, внесенный группой депутатов, смягчает лицензионные требования к российским виноделам. Он также освобождает их от обязанности оснащать свое оборудование счетчиками объема спирта и объема готовой продукции.
Перечень основного технологического оборудования для производства вина утверждает правительство РФ. При этом законопроект разрешает использовать мобильное технологическое оборудование для розлива вина.
Лицензии на производство, хранение и поставки винодельческой продукции с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения, а также лицензии для фермеров будут выдаваться на срок не более 15 лет.
Законопроект предусматривает возможность финансовой поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, занимающихся производством или реализацией вина, произведенного России из российского винограда.
В составе алкогольной продукции предлагается выделить в качестве отдельных видов коньяк и фруктовые напитки. Из понятий «ликерное вино», «винный напиток» исключены понятия, связанные с использованием фруктов. Термин «виноматериал», который не применяется в международной практике, предлагается заменить термином «вино наливом».
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