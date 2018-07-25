Госдума приняла в первом чтении проект по развитию виноделия в России

Документ, внесенный группой депутатов, смягчает лицензионные требования к российским виноделам. Он также освобождает их от обязанности оснащать свое оборудование счетчиками объема спирта и объема готовой продукции.

Перечень основного технологического оборудования для производства вина утверждает правительство РФ . При этом законопроект разрешает использовать мобильное технологическое оборудование для розлива вина.

Лицензии на производство, хранение и поставки винодельческой продукции с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения, а также лицензии для фермеров будут выдаваться на срок не более 15 лет.

Законопроект предусматривает возможность финансовой поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, занимающихся производством или реализацией вина, произведенного России из российского винограда.

В составе алкогольной продукции предлагается выделить в качестве отдельных видов коньяк и фруктовые напитки. Из понятий «ликерное вино», «винный напиток» исключены понятия, связанные с использованием фруктов. Термин «виноматериал», который не применяется в международной практике, предлагается заменить термином «вино наливом».