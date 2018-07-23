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Лавров, Герасимов и Нетаньяху обсудили ситуацию на границе Израиля с Сирией
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Лавров, Герасимов и Нетаньяху обсудили ситуацию на границе Израиля с Сирией 

РИА Новости 7 часов назад
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и начальник генштаба Валерий Герасимов обсудили с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху вопросы завершения антитеррористической операции на юге Сирии и обеспечения безопасности вдоль границ Израиля, включая выполнение Соглашения о разъединении сил 1974 года, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Встреча состоялась в понедельник в Западном Иерусалиме.
"В ходе беседы стороны обсудили различные аспекты ближневосточной повестки дня, уделив основное внимание ситуации в Сирии и вокруг неё. Была также затронута проблематика палестино-израильского урегулирования в развитие переговоров между президентом России Владимиром Путиным и Беньямином Нетаньяху 11 июля в Москве. Подробно рассмотрены задачи завершения антитеррористической операции на юге Сирии и обеспечения безопасности вдоль границ Израиля, включая выполнение Соглашения о разъединении сил 1974 года", — говорится в сообщении.
Также стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, подтвердили «важность продолжения скоординированных усилий по противодействию попыткам фальсификации истории Второй мировой войны, героизации пособников нацизма».
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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