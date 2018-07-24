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Самолет с Лавровым и Герасимовым, предположительно, прибыл в Берлин
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Самолет с Лавровым и Герасимовым, предположительно, прибыл в Берлин 

BFM.RU 35 минут назад
Самолет специального летного отряда «Россия», на борту которого, предположительно, могут находиться глава МИД РФ Сергей Лавров и начальник генштаба Валерий Герасимов, прибыл в аэропорт Берлина, передает РИА Новости. По данным сайта Flightradar.com, рейс, вылетевший из тель-авивского аэропорта имени Бен Гуриона в 21.00 мск в понедельник, приземлился в Берлине.
Ранее Лавров и Герасимов провели встречу в Западном Иерусалиме с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Как сообщал МИД РФ, стороны обсудили «различные аспекты ближневосточной повестки дня, уделив основное внимание ситуации в Сирии и вокруг нее», а также рассмотрели «задачи завершения антитеррористической операции на юге Сирии и обеспечения безопасности вдоль границ Израиля, включая выполнение Соглашения о разъединении сил 1974 года».
Визит Лавров в Израиль не был ранее анонсирован, о нем стало известно лишь утром в понедельник. Также ранее издание «Ъ» со ссылкой на источник сообщало, что после визита в Израиль Лавров и Герасимов отправятся «в одну из европейских стран».
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