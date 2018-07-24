Ещё
СМИ: Лавров и Герасимов прилетели в Берлин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Лавров и Герасимов прилетели в Берлин 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и начальник Генштаба России Валерий Герасимов, по предварительной информации, прибыли Берлин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Flightradar.com.
По имеющимся данным, самолет специального летного отряда «Россия», на котором предположительно находятся Лавров и Герасимов, вылетел из аэропорта им. Бен Гуриона в Тель-Авиве и в 21.00 мск совершил посадку в Берлине.
Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым заявил, что странам необходимо сохранять близкие отношения.
Газета.Ru: последние новости
Глава разведки США узнал о визите Путина от журналиста на сцене Путин обсудил с Назарбаевым взаимодействие в ЕАЭС Япония выразила протест России из-за конфискации телефонов у делегации на Курилах
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина попросили вмешаться еще в одну войну485
Названа «единственная» договоренность США и РФ
«Мы сливки сняли, дальше идти некуда»7
Дело о госизмене начинает разрастаться138
Россиян успокоили после скандала в «Роскосмосе»14
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение