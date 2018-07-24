СМИ: Лавров и Герасимов прилетели в Берлин

По имеющимся данным, самолет специального летного отряда «Россия», на котором предположительно находятся Лавров и Герасимов, вылетел из аэропорта им. Бен Гуриона в Тель-Авиве и в 21.00 мск совершил посадку в Берлине.