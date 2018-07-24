Что Сергей Лавров обсуждал с израильским премьером 

В Иерусалиме прошла встреча главы российского МИДа Сергея Лаврова с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Российская делегация прилетела всего на несколько часов, чтобы обсудить двусторонние отношения и ситуацию в Сирии.
Нетаньяху сразу подчеркнул, что для его правительства чрезвычайно важны связи с Москвой и что стороны договорились «противостоять попыткам исказить историю Второй мировой войны и героизировать пособников нацизма».
Известно, что основная цель переговоров — обсудить этапы завершения антитеррористической операции на юге Сирии. Поэтому Лаврова сопровождает начальник Генштаба Минобороны России Валерий Герасимов. Других подробностей пока не сообщается.