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Что Сергей Лавров обсуждал с израильским премьером
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Что Сергей Лавров обсуждал с израильским премьером 

Пятый канал 48 минут назад
Фото: Пятый канал
В Иерусалиме прошла встреча главы российского МИДа Сергея Лаврова с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Российская делегация прилетела всего на несколько часов, чтобы обсудить двусторонние отношения и ситуацию в Сирии.
Нетаньяху сразу подчеркнул, что для его правительства чрезвычайно важны связи с Москвой и что стороны договорились «противостоять попыткам исказить историю Второй мировой войны и героизировать пособников нацизма».
Известно, что основная цель переговоров — обсудить этапы завершения антитеррористической операции на юге Сирии. Поэтому Лаврова сопровождает начальник Генштаба Минобороны России Валерий Герасимов. Других подробностей пока не сообщается.
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