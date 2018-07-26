«Тот же стиль»: РФ обвинила США из-за дела Бутиной

Посольство России нашло сходство в расследовании дел Бутиной и Скрипалей

В посольстве России США заявили, что расследование об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери проходит в том же стиле, что и расследование дела обвиненной в шпионаже Марии Бутиной. Об это сообщается в фейсбуке российской дипмиссии.

"Вызывает удивление позиция стороны обвинения, которая настойчиво ходатайствует о засекречивании материалов дела, тем самым стремится ограничить доступ общественности к деталям ведущегося разбирательства. Аналогичную тактику, как мы видим, используют британские спецслужбы в деле Скрипалей", — говорится на странице посольства.

Также подчеркивается, что власти США не предоставили фактов, которые свидетельствовали бы о причастности Бутиной к незаконной деятельности на территории Соединенных Штатов.

Дипломаты заверили, что гражданке России будет оказываться вся необходимая помощь и поддержка.

Ранее сообщалось, что защита Бутиной намерена подать ходатайство о закрытии дела.