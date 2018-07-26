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Посольство РФ обвинило США в сокрытии деталей дела Бутиной
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Посольство РФ обвинило США в сокрытии деталей дела Бутиной 

Российская Газета 8 минут назад
Фото: Российская Газета
Диппредставители РФ в США заявили, что сторона обвинения по делу Марии Бутиной пытается ограничить доступ к деталям дела задержанной россиянки. В российской дипмиссии также заявили, что нет свидетельств того, что Бутина вела в США незаконную деятельность.
По словам сотрудников посольства, сторона обвинения настаивает на засекречивании материалов дела. «Аналогичную тактику, как мы видим, используют британские спецслужбы в деле Скрипалей», — говорится в заявлении диппредставительства РФ опубликованном в соцсети Facebook.
Следующее судебное заседание состоится десятого сентября, а сегодня сотрудники дипмиссии снова навестят россиянку в тюрьме, передает РИА Новости.
Бутина была задержана 15 июля, на прошлой неделе суд арестовал ее до процесса. Россиянку обвиняют в попытках внедриться в американские общественные организации и встречаться с местными политиками. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Ранее подозреваемой было отказано в освобождении под залог.
Россиянка въехала в Соединенные Штаты в 2016 году по студенческой визе, она поступила в Американский университет. В мае этого года она получила там диплом магистра.
Арест гражданки РФ произошел перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
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